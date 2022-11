POL-GÖ: (459/2022) "Ablenkung im Straßenverkehr" und "überhöhte Geschwindigkeit" - Anzeigen und Fahrverbote bei Kontrolle im Stadtgebiet am Freitag

Göttingen (ots) - Göttingen, Kurze-Geismar-Straße Samstag, 29. Oktober 2022, gegen 12.10 Uhr GÖTTINGEN (jk) - Zwei dunkel gekleidete Männer haben am Wochenende in der Göttinger Innenstadt eine Spielhalle überfallen und Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet. Die Tat ereignete sich am Samstag (29.10.22) ...

mehr