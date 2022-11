Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (456/2022) Mit Waffe gedroht - Unbekannte überfallen Spielhalle in der Göttinger Innenstadt, zwei Täter auf der Flucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Kurze-Geismar-Straße

Samstag, 29. Oktober 2022, gegen 12.10 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Zwei dunkel gekleidete Männer haben am Wochenende in der Göttinger Innenstadt eine Spielhalle überfallen und Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet. Die Tat ereignete sich am Samstag (29.10.22) gegen 12.10 Uhr in der Kurzen-Geismar-Straße. Verletzt wurde niemand.

Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen bedrohte einer der Täter einen Mitarbeiter mit einer Waffe und zwang ihn zur Herausgabe des Geldes. Die beiden mutmaßlichen Räuber flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Eine nach ihnen eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

