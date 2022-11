Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (453/2022) Zigarettenautomat geknackt und geplündert

Göttingen (ots)

Göttingen, Deisterstraße

Dienstag, 1. November 2022, gegen 05.10 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - An einer Bushaltstelle in der Göttinger Deisterstraße haben Unbekannte am frühen Dienstagmorgen (01.11.22) einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und alle sich darin befindlichen Zigarettenschachteln sowie das Bargeld gestohlen. Die verursachte Schadenshöhe ist noch offen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Göttingen unter der 0551/491-2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell