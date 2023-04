Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gemeinsamer schwerer Bandendiebstahl in 18 Fällen: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl!

Flughafen Köln/Bonn (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (27. April 2023) gelang der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn ein besonderer Fahndungserfolg:

Als die Beamten gegen 01:00 Uhr einen 62-Jährigen nach seiner Ankunft mit dem Flugzeug aus Istanbul kontrollierten, führten sie auch einen Fahndungsabgleich durch. Dieser verlief positiv: Die Staatsanwaltschaft Bochum hatte den georgischen Staatsangehörigen am 6. April 2018 zur Festnahme ausgeschrieben. Hintergrund: Bereits im Jahr 2016 war der Gesuchte durch das Landgericht Bochum wegen gemeinsamen schweren Bandendiebstahls in insgesamt 18 Fällen verurteilt worden. Nachdem der Verurteilte die Bundesrepublik Deutschland verlassen hatte, drohten ihm für den Fall der unerlaubten Wiedereinreise in das Bundesgebiet eine Freiheitsstrafe über drei Jahre und drei Monate. Diese wurde mit dem Versuch der Einreise nach Deutschland aus Istanbul fällig.

Die Bundespolizisten nahmen den Gesuchten daher fest und überstellten ihn nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen an den Polizeigewahrsamsdienst.

