Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zweimal ohne

Jena (ots)

Gleich zwei Fahrzeugführer konnten am Mittwoch in den Mittagsstunden im Stadtzentrum von Jena festgestellt werden, welche ihre E-Scooter/ -Roller trotz fehlender Pflichtversicherung im öffentlichen Straßenverkehr führten. In beiden Fällen wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell