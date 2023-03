Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verletzter Junge in der Herressener Promenade

Apolda (ots)

Am gestrigen Mittwoch wurde der PI Apolda durch die Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass ein kleiner Junge in der Nähe der Herressener Promenade gestürzt sei. Die Beamten der Polizei Apolda wurden zur Klärung der Personalien des gestürzten Jungen hinzugezogen. Der 8-Jährige wurde durch Rettungssanitäter zur Behandlung in das Robert Koch Krankenhaus gebracht und die Angehörigen des Jungen wurden sofort durch die Polizeiinspektion Apolda benachrichtigt. Im Laufe des Tages wurde durch einen Eintrag in den sozialen Netzwerken bekannt, dass es zu einer mutmaßlichen Körperverletzung in der Herressener Promenade gekommen sei, wobei der Polizei kein Körperverletzungsdelikt gemeldet wurde. Durch eine genauere Recherche stellte sich heraus, dass es sich bei der betroffenen Person in dem Social Media Eintrag um den 8-jährigen Jungen des Sturzgeschehens handelte. Durch einen besorgten Angehörigen wurde in jenem Eintrag diese vermeintliche Straftat geschildert sowie die Bevölkerung gewarnt. Nach aktuellem Erkenntnisstand und umfangreichen polizeilichen Maßnahmen werden die Ermittlungen zum jetzigen Stand in alle Richtungen geführt. Zeugen, welche den Vorgang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell