Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auseinandersetzung vor Kneipe

Weimar (ots)

In den frühen Morgenstunden meldeten sich zwei Männer bei der Polizei, die von einem Unbekannten geschlagen wurden. So kam es im Bereich des Stadtringes zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf aber offensichtlich die Argumente ausgingen. Das Ganze gipfelte in Handgreiflichkeiten, Schlägen und Boxhieben gegen insgesamt drei junge Männer, welche dadurch alle verletzt wurden. Zumindest die Geschädigten standen zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Zum Täter hingegen gibt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine konkreten Hinweise. Personen, die Zeugen der Auseinandersetzung vor dem "Falken" waren, werden gebeten sich mit der Polizei Weimar in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell