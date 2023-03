LPI-J: Diebe auf Baustelle

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Am Mittwochmorgen teilte ein Bauarbeiter der Polizei mit, dass auf einer Baustelle in Bibra ca. 50 Liter Diesel von zwei Baggern entwendet wurden. Da sich der oder die Täter wahrscheinlich mehr erhofft haben, ließen sie einen Kanister vor Ort zurück. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641 81 1504 E-Mail: Jacqueline.Guera@polizei.thueringen.de ...

mehr