Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Trickdiebe tricksen Seniorin aus (08.10.2022)

Blumberg (ots)

Eine 83-jährige Frau ist am Samstag gegen 19.30 Uhr in der Tevesstraße Opfer eines Trickdiebes geworden. Eine Seniorin wollte ihre Einkäufe, die sie in Tüten mitführte, im Auto verstauen. Ein unbekannter Mann bot ihr seine Hilfe an und lud die Einkäufe ins Auto. Auch die Handtasche der Rentnerin, in der sie ihren Geldbeutel aufbewahrte, stellte der "freundliche Herr" ins Auto. Zuhause angekommen bemerkte die Frau dann, dass ihre Geldbörse weg war. Beim Täter handelte es sich um einen jungen Mann, etwa 20 Jahre alt, der in Begleitung von zwei etwa gleichaltrigen Männern war.

Die Polizei rät, Geldbörsen und Wertgegenstände immer möglichst nah am Körper und in verschlossenen Innentaschen zu tragen. Tipps, um sich vor diesen Diebstählen zu schützen, findet man auf den Internetseiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de.

