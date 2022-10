Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Fett in Restaurant-Pfanne entzündet sich

Konstanz (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr in der Wallgutstraße. In der Küche einer dortigen Gaststätte hatte sich heißes Fett entzündet und dabei für deutlich sichtbare Rauchschwaden gesorgt. Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, hatte der Betreiber der Gaststätte die plötzlichen Flammen mit einem speziellen Feuerlöscher aber schnell eindämmen und löschen können, so dass es weder zu einem Personen- noch Sachschaden kam. Die Feuerwehr Konstanz, die wegen des Brandes alarmiert worden war, kam mit einem Löschzug vor Ort. Der Rettungsdienst war ebenfalls im Einsatz.

