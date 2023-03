Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebe gestellt

Weimar (ots)

In einem Verbrauchermarkt in der Weimarer Humboldtstraße wurde gestern der Diebstahlschutz im Kassenbereich ausgelöst, wodurch Mitarbeiter auf zwei Ladendiebe aufmerksam wurden. Zur Klärung der Identität der beiden wurde die Polizei hinzugerufen. Die Beamten trafen im näheren Umfeld auf zwei weitere Männer, die mit den anderen beiden in Kontakt standen. Es stellte sich heraus, dass auch diese beiden Diebesgut bei sich hatten. In Summe versuchten die vier Männer (22-36 Jahre) aus Sömmerda Fleisch- und Grillgut, Autozubehör und Kleinelektroartikel im Wert von fast 300 Euro zu entwenden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell