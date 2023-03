Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener Pkw-Fahrer fährt mit drei Reifen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Sonntag, 12.03.2023, kontrollierten Beamte einen beschädigten Pkw, der die Drögestraße befuhr. Der betrunkene Fahrer äußerte, einen Alleinunfall verursacht zu haben. Der Pkw wurde abgeschleppt und der Führerschein sichergestellt.

Gegen 00:30 Uhr bemerkten Beamte im Rahmen der Streife einen beschädigten Renault Twingo, an dem der linke Vorderreifen zerstört war. Der Pkw fuhr somit auf drei Reifen und einer Felge. Durch die Reibung der Metallfelge flogen bereits Funken und Lärm war zu hören. Zudem waren die Airbags durch den Unfallschaden ausgelöst.

Die Beamten stoppten den beschädigten Pkw und kontrollierten den Fahrer, einen 26-jährigen Bielefelder. Auf Nachfrage was passiert sei, teilte er mit, dass er sich verfahren und eine Verkehrsinsel gerammt hätte. An seine zurückgelegte Strecke konnte er sich nicht erinnern, jedoch daran, dass er in einer Billardhalle in Heepen gewesen war.

Der stark nach Alkohol riechende Mann konnte den Anweisungen der Polizisten nur schwer folgen und händigte statt des Führerscheins mehrfach seine EC-Karte aus. Da der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest positiv verlief, wurde er für eine Blutprobenentnahme durch einen Arzt zur Polizeiwache Nord mitgenommen.

Der beschädigte Renault wurde abgeschleppt und der Führerschein des 26-Jährigen sichergestellt. Die Polizeibeamten konnten die Unfallstelle nicht ermitteln, als sie mögliche Fahrtstrecken kontrollierten.

Zeugen melden sich bitte beim Verkehrskommissariat 2 unter der 0521/545-0.

