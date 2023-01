Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots)

Am 14.01.2023, gegen 18 Uhr, brach im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bliesstraße ein Feuer aus. Durch das Feuer gerieten mehrere im Keller gelagerten Gegenstände in Brand. Auch eine Wand wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Durch Zeugen wurden mehrere Kinder bzw. Jugendliche beobachtet, die vor dem Haus mit Knallkörpern und Feuer hantiert haben. Ob diese in Zusammenhang mit dem Brand stehen, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Haben Sie etwas beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem Brand geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

