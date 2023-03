POL-BI: Eigentümer mehrerer Fahrräder und von einem Roller gesucht

Polizei Bielefeld

FR / Bielefeld / Stadtgebiet - Die Polizei Bielefeld hat bei Streifenfahrten, bei Kontrollen und durch einen Finder diverse Fahrräder und einen Roller sichergestellt. Die rechtmäßigen Eigentümer melden sich bitte mit einem Eigentumsnachweis beim zuständigen Kriminalkommissariat 16.

Am Dienstag, 10.01.2023, wurde ein abgeschlossenes grau-grünes Cube-E-Mountainbike vom Typ Stereo Race an einem Supermarkt in der Lohbreite aufgefunden, welches dort mutmaßlich von einem unbekannten Dieb hingetragen wurde.

Es wird weiterhin der Eigentümer eines grau-orangenen Mountainbikes von Conway gesucht, welches im Rahmen eines Fahrraddiebstahls in der Kiskerstraße am Sonntag, 19.02.2023, sichergestellt wurde. Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5445632

Zudem fand ein Bielefelder am Donnerstag, den 23.02.2023, gegen 08:00 Uhr ein schwarzes Fahrrad von Vortex auf seinem Grundstück in der Dingerdisser Heide.

Am Samstag, den 25.02.2023, stellten Beamte gegen 09:15 Uhr im Bereich der "Tüte", in der Bahnhofsstraße, ein herrenloses schwarzes Fahrrad der Marke Cube, vom Typ Hyde cmpt aero, sicher. In der Grünanlage an der Herbert-Hinnendahl-Straße, ebenfalls im Bereich der "Tüte", stellten Beamte zudem am Mittwoch, 01.03.2023, einen weißen Roller von Motowork und ein blaues Pedelec von Kreidler sicher.

Im Bereich der Eckendorfer Straße und dem Schelpmisler Weg wurde am 28.02.2023, ein schwarzes Mountainbike von Focus Cypress sichergestellt, nachdem ein Bielefelder nach einer Körperverletzung kontrolliert wurde.

In einer Wohnung in der Karl-Eilers-Straße wurden am Montag, den 06.03.2023, sieben Fahrräder sichergestellt. Drei konnten bereits den rechtmäßigen Eigentümern zugeordnet werden. Bei vier weiteren Rädern werden weiterhin die Eigentümer gesucht. Es handelt sich um ein Mountainbike des Herstellers BTWIN mit schwarz-weiß-blauer Lackierung und um ein Damenrad von BTWIN in mint. Zudem konnten ein Kinderrad des Herstellers Rockrider in grau-weiß-blau und ein Damenrad von Hercules in silber-blau bislang nicht zugeordnet werden.

Da die Räder, bzw. der Roller, bisher nicht gestohlen gemeldet wurden, konnten sie noch keinem rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden. Zur Verifizierung des Eigentums wird der passende Schlüssel, ein Fahrradpass mit Rahmennummer oder ein Kaufbeleg, auf dem die Rahmennummer ersichtlich ist, benötigt.

Die Eigentümerin oder der Eigentümer meldet sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0.

