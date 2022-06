PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Idstein-Heftrich: PKW aufgebrochen +++ Schlangenbad: Gefährliches Überholmanöver +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Am Freitag, 11.06.2022 kam es in Idstein-Heftrich auf dem "Parkplatz am Moor" zu einem Einbruch in einen PKW. Mit einem unbekannten Gegenstand wurde die Heckscheibe des dort abgestellten PKWs eingeschlagen und eine Handtasche aus dem Fahrzeug entwendet. Darin waren Bargeld, Ausweispapiere sowie Wohnungsschlüssel und PKW-Schlüssel für ein weiteres Fahrzeug. Der Tatzeitraum liegt zwischen 11:30 und 17:00 Uhr. Es gibt bislang keine Täterhinweise. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 350EUR. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei in Idstein unter der Rufnummer 06126-93940 entgegen.

2. Am Samstag, den 11.06.2022 gegen 15:45 Uhr, wurde von einem Verkehrsteilnehmer ein schwarzer SUV mit Limburger Kennzeichen gemeldet, welcher trotz durchgezogener Linie und Überholverbot mehrere Fahrzeuge verkehrswidrig überholte. Zugetragen hat es sich der Vorfall auf der B260 zwischen den Abfahrten Schlangenbad-Mitte und Schlangenbad-Süd. Geschädigte Verkehrsteilnehmer, welche in Fahrtrichtung Bad Schwalbach unterwegs waren und ausweichen mussten, bzw. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Bad Schwalbach, Tel. 06124-70780, in Verbindung zu setzen.

