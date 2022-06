PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Fahrrad vor Café entwendet +++ Diebstahl auf Marktgelände +++Nach Unfall davongefahren +++ Aktueller Blitzerreport

1. Fahrrad vor Café entwendet, Bad Schwalbach, Adolfstraße, Donnerstag, 09.06.2022, 21:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend kam es vor einem Cafe in Bad Schwalbach zum Diebstahl eines Fahrrads. Gegen 21:30 Uhr hielt sich der Besitzer eines grünen Herrenfahrrads in dem besagten Café in der Adolfstraße auf. Als er zufällig aus dem Fenster auf die Adolfstraße schaute, konnte er einen Mann beobachten, welcher sich auf sein zuvor dort abgestelltes Fahrrad gesetzt hatte und in Richtung Bahnhofstraße davonradelte. Der Geschädigte nahm fußläufig die Verfolgung auf, konnte den Täter jedoch nicht mehr einholen. Es soll sich um einen dunkelhäutigen und etwa 22 bis 23 Jahre alten Mann gehandelt haben. Dieser sei mit einer schwarzen Jacke samt Kapuze bekleidet gewesen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

2. Diebstahl auf Marktgelände, Idstein, Altenburger Markt, Donnerstag, 09.06.2022, 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend schlugen Diebe auf dem Altenburger Markt in Idstein zu. Im Zeitraum von 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr befand sich ein Marktbeschicker auf dem, zu diesem Zeitpunkt vollen, Marktgelände und war mit dem Beladen seines weißen Dacia beschäftigt. Der oder die Täter nutzten einen unbeobachteten Moment aus und entwendeten aus dem Fahrzeug den Rucksack samt Inhalt des Händlers. Im Anschluss suchten die Diebe das Weite.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Nach Unfall davongefahren, Eltville-Martinsthal, Hauptstraße, Donnerstag, 09.06.2022, 12:30 Uhr bis 17:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagnahmittag ereignete sich im Eltviller Ortsteil Martinsthal eine Verkehrsunfallflucht zu der die Polizei Zeugen sucht. Zwischen 12:30 Uhr und 17:30 Uhr wurde ein in der Hauptstraße geparkter schwarzer BMW der 5er Reihe angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hinterließ einen rund 2.000 Euro teuren Schaden und fuhr ohne den entsprechenden Pflichten nachzukommen davon.

Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der nächsten Woche finden im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nur unangekündigte Kontrollen statt.

