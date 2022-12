POL-PDWIL: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz durch Kontrollen der Polizeiwache Gerolstein aufgedeckt

Wiesbaum (ots) - Am 14.12.2022 gegen 13:45 Uhr kam es im Bereich einer Firma im Gewerbegebiet zum Brand in einem Räucherofen. Durch die Mitarbeiter konnte der Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Zur genauen Schadenshöhe am Ofen können noch keine Angaben gemacht werden, diese dürfte aber in einem niedrigen Bereich liegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 Daun Tel.: ...

mehr