POL-PDWIL: Brand in einer Firma

Kötterichen (ots) - Im Zeitraum 12.12.2022 bis 13.12.2022 begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem im Bereich der Hauptstraße in Kötterichen abgestellten Personenkraftwagen der Marke Opel und zerstach mit einem spitzen Gegenstand die Reifen des Fahrzeuges. Jegliche Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: ...

