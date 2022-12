Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Betrunkener greift Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes an

Ludwigsburg (ots)

Mit einem aggressiven 35-jährigen Mann bekam es ein 43-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes am Mittwoch gegen 17:45 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Marstallstraße in Ludwigsburg zu tun. Der 35-jährige Tatverdächtige konsumierte zunächst mit einer weiteren noch unbekannten Person Alkohol in einem Treppenhaus des Einkaufszentrums, weshalb er von dem 43-jährigen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gebeten wurde, das Einkaufszentrum zu verlassen. Der ersten Aufforderung kam der 35-Jährige noch nach. Nachdem er kurze Zeit später zum zweiten Mal im Einkaufszentrum angetroffen wurde, steigerte sich seine Aggressivität bereits und er warf eine Whisky-Flasche zu Boden. Schließlich wurde der 35-Jährige erneut von dem Sicherheitsmitarbeiter angetroffen, nachdem sich Kunden über eine randalierende Person in einem Supermarkt des Einkaufszentrums beschwert hatten. Der 35-Jährige, der Kunden des Supermarkts belästigte und Waren zu Boden warf, weigerte sich diesmal, das Einkaufszentrum zu verlassen, weshalb der 43-Jährige die Polizei verständigte. Noch während des Telefonats mit der Polizei schlug der 35-Jährige ihm mit der Faust ins Gesicht, wobei auch das Telefon zu Boden fiel. Der Angreifer konnte schließlich von dem 43-Jährigen bis zum Eintreffen der Streifenwagenbesatzung festgehalten werden. Durch die Einsatzkräfte wurde die Identität des 35-Jährigen festgestellt, ein Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von 2,6 Promille. Der Mann wurde aufgrund seines Zustandes in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch.

