Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots)

(MO) In der Zeit vom 21.11.2022 bis zum 25.11.2022 haben unbekannte Täter versucht in ein leerstehendes Wohnhaus im Immenkamp in Oerlinghausen zu gelangen. Dieses misslang den Tätern jedoch, so dass sie ohne Beute vom Tatort flüchteten. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter Tel. 05231 / 609-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell