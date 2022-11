Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Geparkten Transporter beschädigt und geflüchtet

Lippe (ots)

(MO) Am 25.11.2022, zwischen 13:30 Uhr und 16:00 Uhr, wurde ein in Horn an der Freiligrathstraße geparkter Citroen Jumper durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Anschließend flüchtete der Unfallversursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, in unbekannte Richtung. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter Tel. 05231 / 609-0 bei der Polizei zu melden.

