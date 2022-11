Polizei Lippe

POL-LIP: 14-jähriges Mädchen kehrte zurück

Lippe (ots)

(LW) Die seit dem 22.11.2022 vermisste 14-jährige Selina T. (wird berichteten in unserer Pressemeldung am 24.11.2022) ist am heutigen Tag unversehrt in ihre Einrichtung zurückgekehrt. Die Fahndungsmaßnahmen sind eingestellt worden. Wir bedanken uns bei der Bevölkerung für die zahlreichen Hinweise und bitte die Medien um die Löschung des Bildes der Vermissten von ihren Websites.

