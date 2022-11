Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. 17-Jähriger bei Unfall verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (23. November 2022) auf der Mittelstraße ereignet hatte, wurde ein 17-jähriger aus Barntrup verletzt. Gegen 17:50 Uhr befuhr er mit seinem Leichtkraftrad der Marke Aprilia die Straße in Richtung Bega. Zeitgleich fuhr eine 42-jährige Frau aus Bad Salzuflen mit ihrem Smart vom rechten Fahrbahnrand aus an. Offenbar übersah sie den Zweiradfahrer, so dass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der 17-Jährige stürzte und das Leichtkraftrad schleuderte gegen einen auf der anderen Straßenseite geparkten Mercedes. Die Versorgung der Verletzungen des Barntrupers konnte in einem Rettungswagen erfolgen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell