Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Vom Unfallort geflüchtet - wer kann Hinweise geben?

Lippe (ots)

Im Kreisverkehr "Vogelsang / Wilmersiek" ereignete sich am Montagmorgen (21.11.2022) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde und der Unfallverursacher flüchtete. Der Junge aus Lemgo fuhr gegen 7.30 Uhr mit seinem Rad auf der Straße "Wilmersiek" in den Kreisverkehr hinein und wollte diesen in Richtung "Pöstenweg" verlassen. In Höhe der Ausfahrt "Vogelsang" fuhr plötzlich ein dunkles Auto in den Kreisverkehr ein und übersah den Jugendlichen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Radfahrer dem Wagen aus, stürzte dabei und wurde leicht verletzt. Der Fahrer oder die Fahrerin des dunklen Fahrzeuges flüchtete vom Unfallort. Das Verkehrskommissariat bittet nun unter der Rufnummer 05231 6090 um Hinweise zu dieser Person bzw. dem beteiligten Wagen.

