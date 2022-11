Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Krentrup. Rot übersehen und Vorfahrt missachtet.

Lippe (ots)

Auf der Schötmarschen Straße in Krentrup kam es Dienstagnacht (22.11.2022) zu einem Unfall, an dem ein Auto und LKW beteiligt waren. Ein 33-Jähriger aus Lage fuhr gegen 23.50 Uhr mit seinem Ford auf der Schackenburger Straße in Richtung Lage. Als er sich im Kreuzungsbereich zur Schötmarschen Straße befand, missachtete ein 39-Jähriger aus Obernkirchen dessen Vorfahrt. Dieser war mit seinem LKW in Richtung Bad Salzuflen unterwegs und überfuhr die Ampel, die für ihn Rot zeigte, so dass beide Fahrzeuge auf der Kreuzung miteinander kollidierten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro, Ford und LKW mussten abgeschleppt werden. Der Lagenser wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Vorsorglich brachten Rettungswagen beide Unfallbeteiligten in umliegende Krankenhäuser.

