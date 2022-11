POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. In Bürocontainer eingebrochen.

Lippe (ots) - Am Dienstagabend (22.11.2022) wurde ein Supermarkt in der Lemgoer Straße in Brake überfallen. Ein bislang Unbekannter betrat gegen 20.50 Uhr das Lebensmittelgeschäft, nahm sich zunächst ein Getränk und ging anschließend in Richtung Kasse, um zu bezahlen. Dort bedrohte er die 18-jährige Kassiererin mit einer Schusswaffe und entwendete etwas Bargeld aus der geöffneten Kasse. Anschließend flüchtete er ...

mehr