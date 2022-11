Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Polizeibeamte mit Messer bedroht.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend (22.11.2022) wurde die Polizei gegen 22.40 Uhr zu einem Supermarktgelände in der Ernst-Hilker-Straße gerufen, auf dem sich eine verdächtige Person aufhalten sollte. Vor Ort näherte sich den Beamten auf dem Parkplatz ein Mann, der von ihnen aufgefordert wurde sich auszuweisen. Dieser Anweisung kam er nicht nach. Stattdessen zog er ein Küchenmesser aus seiner Jackentasche und blieb damit vor den Einsatzkräften stehen. Nach Aufforderung eines Beamten mit vorgehaltener Schusswaffe, das Messer umgehend beiseite zu legen, warf der Mann dieses in Richtung der Polizisten auf den Boden. Nachdem ihn die Einsatzkräfte überwältigen konnten, wurde er aufgrund seiner mentalen Verfassung in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell