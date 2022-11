Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Brake. Raub auf Supermarkt.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend (22.11.2022) wurde ein Supermarkt in der Lemgoer Straße in Brake überfallen. Ein bislang Unbekannter betrat gegen 20.50 Uhr das Lebensmittelgeschäft, nahm sich zunächst ein Getränk und ging anschließend in Richtung Kasse, um zu bezahlen. Dort bedrohte er die 18-jährige Kassiererin mit einer Schusswaffe und entwendete etwas Bargeld aus der geöffneten Kasse. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute aus dem Supermarkt in unbekannte Richtung. Eine Zeugin beschreibt den Räuber wie folgt: ca. 1,80 m groß, 30 bis 40 Jahre alt, dunkler, gepflegter Vollbart, schwarze Kleidung (Jeans, Jacke, Mütze und Handschuhe). Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter der Rufnummer 05231 6090 um sachdienliche Hinweise zum Raub.

