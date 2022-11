Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. E-Roller gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter stahlen am Dienstagabend (22.11.2022) zwischen 21.50 und 22.20 Uhr einen E-Roller vom Theaterplatz in der Innenstadt, indem sie das Schloss aufbrachen. Der Roller war zuvor verschlossen in einem Fahrradständer neben dem Haupteingang des Theaters abgestellt worden. Es handelt sich um ein schwarzes Modell der Marke "Xiaomi" im Wert von rund 380 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2 zu wenden, wenn Sie Hinweise zum Diebstahl geben können.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell