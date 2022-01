Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Smartphones schlafender Zugreisender gestohlen

Potsdam (ots)

Freitagmorgen nahmen Bundespolizisten einen 22-Jährigen am Potsdamer Hauptbahnhof vorläufig fest, der zuvor mehrere schlafende Reisende in einem ICE bestohlen haben soll.

Gegen fünf Uhr bemerkte ein Reisender während der Fahrt mit dem ICE zwischen den Hauptbahnhöfen von Brandenburg und Potsdam, dass sein Smartphone entwendet worden war. Er sprach daraufhin Reisende an, ob sie etwas bemerkt hätten. Gemeinsam mit einem weiteren Reisenden, der zuvor einen jungen Mann in der Nähe des Sitzplatzes des Diebstahlsopfers gesehen hatte, begab sich der 32-Jährige auf die Suche nach dem Tatverdächtigen. Als die Männer den mutmaßlichen Dieb in einem anderen Wagen entdeckten und zur Rede stellen, erwachte davon eine weitere Reisende und stellte ebenfalls das Fehlen ihres Smartphones fest. Kurz darauf fanden die Reisenden die fehlenden Handys in unmittelbarer Nähe des jungen Mannes innerhalb einer zusammengefalteten Zeitung. Die Reisenden hielten den 22-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen daraufhin bis zum Halt des ICE am Potsdamer Hauptbahnhof fest und übergaben ihn an alarmierte Einsatzkräfte.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts des besonders schweren Diebstahls gegen den einschlägig polizeibekannten Mann ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell