POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Veldrom. Durch Glätte von der Fahrbahn abgekommen.

Weil sein Auto durch Schnee und Eis auf der Fahrbahn ins Rutschen geriet, verunfallte ein Bad Meinberger am Montagmorgen (21.11.2022) auf der Bauernkampstraße. Gegen 5.30 Uhr war der 62-Jährige dort mit seinem Mercedes in Richtung Horn-Bad Meinberg unterwegs. Als er seinen Wagen in einer Linkskurve abbremste, rutschte dieser weg, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Hauswand eines Feuerwehrgerätehauses. Der Mann wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro, der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass das Fahrzeug nicht über eine passende Bereifung verfügte: Es war noch mit Sommerreifen ausgestattet, die nicht für das winterliche Wetter geeignet sind.

Die Polizei rät dringend: Damit Sie auch bei Schnee und Eis auf den lippischen Straßen sicher an Ihr Ziel gelangen, sollten Sie nur mit Winter- oder Ganzjahresreifen fahren, die Geschwindigkeit entsprechend anpassen, keine ruckartigen Lenkbewegungen machen und genügend Abstand zum Fahrzeug vor Ihnen halten. Auf freier Strecke ist gelegentlich eine kurze Bremsprobe zu empfehlen, um ein Gefühl für die Situation auf der Straße und den Bremsweg auf glatter Fahrbahn zu bekommen.

