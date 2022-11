Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg-Wöbbel. Diebstähle bei Fußballspiel.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (24.11.2022) stahlen Unbekannte während eines Fußballspiels auf dem Sportplatz in Wöbbel Gegenstände aus den Umkleidekabinen. Zwischen 19:30 und 20:15 Uhr drangen die Diebe unbemerkt in die Umkleidekabinen ein und ließen mehrere Geldbörsen und Schlüssel mitgehen. Wer verdächtige Personen in dem Zusammenhang bemerkt hat, informiert bitte die Kriminalpolizei telefonisch unter 05231 6090.

