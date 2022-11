Polizei Lippe

POL-LIP: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Kreispolizeibehörde Lippe

Lippe (ots)

Am Freitagabend, gegen 18:25 Uhr, erhielten die Feuerwehr Lippe sowie die Polizei Kenntnis über den Brand eines Einfamilienhauses in Detmold an der Lageschen Straße, welches von einer 77-jährigen Frau und ihrem 55-jährigen Sohn bewohnt wird. Bei Eintreffen der Rettungskräfte vor Ort, drang bereits dichter Rauch aus dem Dachgeschoss des Gebäudes. Während der 55-Jährige vor dem Haus mit leichten Verletzungen angetroffen wurde, musste seine Mutter durch die Feuerwehr aus dem brennenden Obergeschoss geborgen werden. Sie erlitt schwerste Brandverletzungen und wurde, nach notärztlicher Behandlung vor Ort, ins Klinikum Detmold eingeliefert. Noch in den Abendstunden erfolgte eine Verlegung mittels eines Rettungshubschraubers in eine Spezialklinik für Brandverletzungen in Dortmund, wo sie am Samstag ihren Verletzungen erlag. Im Laufe der ersten polizeilichen Ermittlungen vor Ort ergaben sich Verdachtsmomente, die auf eine vorsätzliche Brandlegung durch den 55-Jährigen schließen ließen. Weitere Ermittlungen erhärteten diesen Verdacht, so dass der 55-Jährige vorläufig festgenommen wurde. Am Samstag erfolgte die Vorführung vor einen Haftrichter, der die Untersuchungshaft gegen den Mann anordnete. Die Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 1 dauern an.

