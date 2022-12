Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen: Firmeneinbruch

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Einbruch in eine Firma in der Benzstraße in Beihingen sucht der Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141 64378-0, Zeugen, die Hinweise geben können. Bislang unbekannte Täter stiegen zunächst über den das Firmengelände umgebenden Zaun und schlugen anschließend ein Fenster ein. So verschafften sie sich Zutritt ins Innere des Gebäudes. Sie durchsuchten anschließend das Erd- und erste Obergeschoss und stahlen mindestens fünf Laptops. Ob ihnen darüber hinaus weiteres Diebesgut in die Hände fiel, steht abschließend noch nicht fest. Der Wert des Diebesguts wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Der hinterlassene Sachschaden dürfte etwa 500 Euro betragen.

