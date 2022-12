POL-LB: Weil der Stadt - Merklingen: Einbruch in Metzgerei

Ludwigsburg (ots) - Die Freiwilligen Feuerwehren Tamm und Asperg rückten am Mittwochnachmittag mit insgesamt zehn Fahrzeugen und 58 Wehrkräften in die Goethestraße in Tamm aus, nachdem gegen 16.35 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden war. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in Abwesenheit des Bewohners zu einem Küchenbrand in einer der Wohnungen. Als der Mann zurückkehrte und das Feuer ...

