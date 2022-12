Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Polizei trifft mehrere Personen in ehemaligem Schulgebäude an

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten am Mittwochabend in die Martin-Luther-Straße in Ludwigsburg aus, nachdem ein Zeuge gegen 22.00 Uhr den Schein einer Taschenlampe in einem ehemaligen und derzeit nicht genutzten Schulgebäude festgestellt hatte. Das Gebäude wurde zunächst von Einsatzkräften umstellt und im Anschluss durch weitere Beamtinnen und Beamte betreten. Sie entdeckten im Inneren insgesamt sieben Personen. Diese hatten alkoholische Getränke und eine Lichtquelle mitgebracht. Außerdem hörten sie Musik. Es befanden sich vier alkoholisierte Erwachsene im Alter zwischen 35 und 50 Jahren, ein 16-jähriger Jugendlicher, dessen elfjähriger Bruder und ein zwölf Jahre altes Mädchen vor Ort. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen vor Ort beendet waren, wurden die Erwachsenen entlassen. Das Mädchen wurde in die Obhut der Kinder- und Jugendhilfe übergeben. Die Brüder wurden zum Polizeirevier Ludwigsburg gebracht und dort von ihrer Mutter abgeholt. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch.

