BPOL NRW: 23-Jähriger mit Waffe im Essener Hauptbahnhof - Bundespolizei stellt Schreckschusswaffe sicher

Essen - Dorsten (ots)

Am gestrigen Vormittag (27. April) hielten Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof einen jungen Mann an. Dieser gab an, eine Waffe mit sich zu führen.

Gegen 10:30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Essen einen 23-Jährigen. Der Dorstener erklärte während dessen gegenüber den Beamten eine Schreckschusswaffe mit sich zu führen. Die Einsatzkräfte durchsuchten den deutschen Staatsbürger und wurden fündig. Er hatte in seiner Jackentasche, jederzeit zugriffsbereit, eine täuschend echt aussehende Pistole bei sich. In der anderen Jackentasche führte er ein befülltes Magazin.

Mittels einer Schreckschusswaffe lassen sich sehr laute Schussgeräusche erzeugen, ohne dass Projektile den Lauf der Waffe verlassen. Dabei strömt meist sehr heißes Gas aus der Waffe aus, dass bei Kontakt starke Verletzungen verursachen kann.

Die Bundespolizisten stellten die Anscheinswaffe sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

