Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Katze aus misslicher Lage befreit

Bild-Infos

Download

Breckerfeld (ots)

Datum: 12.04.2023/ Uhrzeit: 09:13 Uhr/ Dauer: 1 Stunde/ Einsatzstelle: Brenscheid/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Bericht (lb): Am Mittwochmorgen, um 9:13 Uhr, hatte ein besorgter Bürger eine eingeklemmte Katze im ersten Stock eines Wohnhauses bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen der Löschgruppe Delle wurde festgestellt, dass die Katze in einem gekippten Fenster fest steckte. Über Leitern und ein Vordach konnte die Katze gerettet werden und an die zuvor informierte Besitzerin übergeben werden. Der Einsatz endete nach einer Stunde. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

