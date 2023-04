Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Datum: 10.04.2023/ Uhrzeit: 21:18 Uhr/ Dauer: ca. 1 Stunde/ Einsatzstelle: Deller Straße/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Löschzug Breckerfeld/ Rettungsdienst/ NEF/ Polizei/ Bericht (lb): Am Ostermontag wurden die Löschgruppe Delle und der Löschzug Breckerfeld, um 21:18 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Deller Straße alarmiert. Ein PKW war in Fahrtrichtung Ennepetal unterwegs und wollte einem Wildtier ausweichen. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und in der Böschung zum Stehen. Durch die Büsche war es dem Fahrer unmöglich den PKW zu verlassen. Die eingesetzten Kräfte entfernten die Äste und Büsche mittels einer Kettensäge. Danach konnte die Fahrertür geöffnet werden. Der Fahrer hatte sich leicht verletzt und wurde aus dem Auto befreit, an den Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus gebracht. Die Batterie des PKWs wurde abgeklemmt. Für die Dauer der notwendigen Arbeiten musste die Straße gesperrt. Die Einsatzstelle wurde, nach den erfolgreich durchgeführten Maßnahmen, an die Polizei übergeben. Für die ehrenamtlichen Kräfte endete der Einsatz schließlich mit der Ankunft in den Gerätehäusern um 22:15 Uhr. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

