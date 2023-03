Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall auf der Frankfurter Straße

Datum: 15.03.2023/ Uhrzeit: 15:59 Uhr/ Dauer: ca. 60 Minuten/ Einsatzstelle: Frankfurter Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle / Rettungsdienst (RD)/ Polizei/ Bericht (hb): Ein Verkehrsunfall wurde der Feuerwehr Breckerfeld am Mittwochnachmittag gemeldet. Auf der Frankfurter Straße kam es in Höhe Heider Kopf zu einem Auffahrunfall, bei dem 2 Personen leicht verletzt wurden. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden die beiden Fahrer des Audi und des Transporters in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen wurden die Fahrzeugbatterien durch die Feuerwehr abgeklemmt, auslaufende Betriebsmittel aufgefangen und abgestreut. Die Polizei hatte bereits vor Eintreffen der Feuerwehr die Verkehrsabsicherung übernommen und den Verkehr einspurig geregelt. Die Einsatzstelle konnte nach etwa 60 Minuten an die Polizei übergeben und der Einsatz beendet werden. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

