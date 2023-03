Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Fahrbahn durch Baum blockiert

Breckerfeld (ots)

Datum: 08.03.2023/ Uhrzeit: 12:28 Uhr/ Dauer: ca. 50 Minuten/ Einsatzstelle: L699 Holthausen/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (hb): Zur Beseitigung eines Baumes auf der L699 im Bereich Holthausen wurde die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld am Mittwochmittag alarmiert. Ein kleinerer Baum war umgestürzt und blockierte die Fahrbahn. Die Polizei hatte bereits die Verkehrsabsicherung übernommen. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld entfernten den Baum mit einer Motorkettensäge, reinigten anschließend die Fahrbahn und konnten den Einsatz nach etwa 50 Minuten beenden. Bereits am Vormittag gab es ein Hilfeersuchen an der Grundschule. Ein Kind war beim Spielen mit dem Bein unter einen Zaun gerutscht und eingeklemmt. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr konnte das Kind aus seiner misslichen Lage befreit werden. Es wurde vom Rettungsdienst untersucht, blieb jedoch unverletzt. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

