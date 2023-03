Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall auf der L528 Landwehr

Bild-Infos

Download

Breckerfeld (ots)

Datum: 07.03.2023/ Uhrzeit: 20:33 Uhr/ Dauer: ca. 90 Minuten/ Einsatzstelle: L528/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld / Rettungsdienst (RD)/ Polizei/ Bericht (hb): Ein Verkehrsunfall wurde der Feuerwehr Breckerfeld am Dienstagabend gemeldet. Auf der L528 war in Höhe Landwehr ein PKW von der Fahrbahn abgekommen, durch die Leitplanke gebrochen und im Graben auf der Seite liegengeblieben. Die Fahrerin konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und die Einsatzstelle nach Untersuchung durch den anwesenden Rettungsdienst eigenständig verlassen. An dem PKW wurde die Fahrzeugbatterie abgeklemmt. Die Einsatzstelle konnte nach etwa 90 Minuten an die eintreffende Polizei übergeben und der Einsatz beendet werden. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell