POL-PDNW: Schulwegüberwachung - Schule am Ritterstein

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 04.01.2023 um 16:30 Uhr wurde ein Verkehrsschild in der Dennisstraße in Bad Dürkheim beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrer eines Paketdienstes befuhr die Weinstraße Süd und bog in die Denisstraße ein. Hierbei touchierte er vermutlich aufgrund Unachtsamkeit ein Verkehrszeichen. Daraufhin stieg er aus seinem Fahrzeug aus und schaute ...

mehr