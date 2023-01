Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsschild umgefahren und geflüchtet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 04.01.2023 um 16:30 Uhr wurde ein Verkehrsschild in der Dennisstraße in Bad Dürkheim beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrer eines Paketdienstes befuhr die Weinstraße Süd und bog in die Denisstraße ein. Hierbei touchierte er vermutlich aufgrund Unachtsamkeit ein Verkehrszeichen. Daraufhin stieg er aus seinem Fahrzeug aus und schaute sich den Schaden an. Anschließend entfernte er sich mit dem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Der Verkehrsunfall konnte durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet werden. Er informierte unverzüglich die Polizei und konnte sowohl das Kennzeichen als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Ermittlungen bei dem Paketdienst zur Feststellung des Fahrers zum Unfallzeitpunkt dauern an. Gegen den Fahrer wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

