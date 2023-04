Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Einsatzreicher Freitag in Breckerfeld

Breckerfeld (ots)

Datum: 31.03.2023/ Uhrzeit: 10:04 Uhr + 14:22 Uhr + 23:11 Uhr/ Dauer: ca. 265 Minuten/ Einsatzstelle: Einsatzgebiet Löschzug Breckerfeld/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Rettungswagen (RTW)/ Bericht (cs): Am Freitag wurde der Löschzug Breckerfeld der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Breckerfeld zu drei Einsätzen alarmiert. Morgens galt es, den Rettungsdienst bei einer Tragehilfe zu unterstützen. Aufgrund einer Verletzung am Sprunggelenk musste eine Patientin schonend aus dem Kellergeschoss transportiert werden. Hierbei kam eine Schaufeltrage zum Einsatz, mit der die Patientin durch das Kellerfenster gehoben und zum Rettungswagen verbracht werden konnte. Der Einsatz endete nach Übergabe der Patientin an den Rettungsdienst. Am frühen Nachmittag wurden die ehrenamtlichen Kräfte zu einer Brandnachschau alarmiert. Durch einen Blitzeinschlag wurde ein Loch in einem Dach verursacht. Zunächst wurde der Brandschutz sichergestellt und dann die Drehleiter in Stellung gebracht. Anschließend konnten die Dachhaut, der Kamin und die Einschlagstelle mit der Wärmebildkamera überprüft werden. Hierbei konnte keine Feststellung gemacht werden. Im Dachgeschoss wurde um die Einschlagstelle herum die Deckenverkleidung abgebaut. Dort konnten sowohl verschmorte Dämmung als auch ein angeschmorter Sparren festgestellt werden. Um etwaige Glutnester zu finden, wurden im Dachgeschoss die Deckenverkleidung und die Dämmung umfangreich ausgebaut. Hier kam die Wärmebildkamera erneut zum Einsatz. Es konnten keine Brandausbreitung, keine Glutnester oder eine Wärmeentwicklung mehr festgestellt werden. Die Einsatzstelle wurde an den Eigentümer übergeben. Der dritte Einsatz des Tages war dann ein Gefahrenbaum auf der Straße. Ein ca. neun Meter langer Ast war witterungsbedingt abgebrochen und blockierte die Steinbachstraße. Dieser wurde mit einer Kettensäge zerkleinert und beiseite geräumt. Auf der Rückfahrt wurde auf der Brantener Straße noch eine überflutete Fahrbahn festgestellt. Nach Reinigung des Straßeneinlaufes konnte das Wasser wieder abfließen. Der Einsatz endete mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache. Insgesamt waren die ehrenamtlichen Kräfte rund 265 Minuten im Einsatz. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

