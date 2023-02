LPI-G: Feuerlöscher unberechtigt entleert

Altenburg (ots) - Nobitz: Ein 60-jähriger Fahrer eines Pkw VW befuhr am 16.02.2023 um 18:05 Uhr die B 180 von Niederleupten kommend in Richtung Nobitz als ein Reh die Fahrbahn überquerte. Mit diesem kollidierte der Pkw VW. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Am Pkw entstand Sachschaden. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

mehr