Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Snackautomat am Haltepunkt Hansaring angezündet: Bundespolizei sucht nach Zeugen

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Bereits am Samstag, den 04.03.2023 zwischen 04:20 - 04:40 Uhr machten sich zwei Unbekannte an einem Snackautomaten auf dem Bahnsteig am Haltepunkt Köln Hansaring zu schaffen. Erst verstopften sie das Warenausgabefach mit Papier und zündeten dieses anschließend an. Die Bundespolizei sucht nun wegen Sachbeschädigung nach den beiden Tatverdächtigen.

Dank Videoaufzeichnungen vom Bahnsteig konnten Einsatzkräfte des Ermittlungsdienstes der Bundespolizei eine Sachbeschädigung von Anfang März vom Haltepunkt Köln Hansaring rekonstruieren. Nachdem die Tat erst zwei Tage später gemeldet wurde, zeigte das Videomaterial zwei Unbekannte, die herumliegendes Papier aufhoben, es in das Warenausgabefach eines Snackautomatens stopften und es anschließend anzündeten. Andere Bahnreisende, durch die starke Rauch- und Flammenentwicklung verunsichert, versuchten das Feuer zu löschen, sprachen die Tatverdächtigen an. Weiterhin ist zu erkennen, wie eine Frau augenscheinlich ein Video von Tat und Tätern fertigen könnte. Der Brand wurde anschließend durch die Feuerwehr Köln gelöscht.

Die Bundespolizei sucht nun im Rahmen der Ermittlungen wegen Sachbeschädigung nach Personen, welche die Tat beobachtet haben und besonders nach der augenscheinlich filmenden Zeugin.

Für sachdienliche Hinweise zur Tat oder den beiden Tatverdächtigen wenden Sie sich bitte an die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell