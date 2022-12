Polizei Gütersloh

POL-GT: Mann belästigt Jugendliche an Bushaltestelle - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Bereits am vergangenen Montagabend (28.11., 20.10 Uhr) kam es an einer Bushaltestelle im Ortsteil Stukenbrock zu einer Belästigung einer Jugendlichen durch einen bislang unbekannten Mann.

Den Angaben nach warteten beide in der Bushaltestelle an der Holter Straße, im Bereich der Grundschule. Zunächst verwickelte der Mann die Jugendliche in ein kurzes Gespräch. Hierbei hielt er das Mädchen unvermittelt am Arm fest und gab ihr einen Handkuss. Als der Bus kam, stiegen die Jugendliche sowie auch der Unbekannte ein. Beim Ausstieg sprach der Mann die Jugendliche noch im Bus abermals kurz an. Ohne Erwiderung stieg die Jugendliche an der Haltestelle Holter Straße/ Kaunitzer Straße aus und ging zu Fuß die Kaunitzer Straße stadtauswärts. Der Unbekannte ging auf der gegenüberliegenden Straßenseite noch einige Zeit in gleiche Richtung und bog dann abschließend in den Mozartweg ab.

Die Zeugin beschrieb den Mann als ca. 40 Jahre alt mit osteuropäischem Aussehen, dünner Statur und ungepflegter Erscheinung. Er hatte ein faltiges, längliches Gesicht und sprach gebrochenes Deutsch. Bekleidet war er mit einer Jogginghose und dunkler Winterjacke mit Kapuze auf dem Kopf. Er machte einen alkoholisierten Eindruck.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wem ist das Geschehen an der Bushaltestelle oder im Bus aufgefallen? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Mann geben? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell