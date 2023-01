Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Rohopium im Wert von 390.000 EUR sichergestellt Bielefelder Zoll macht riesigen Fang auf der Rastanlage Lipperland Süd

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bielefeld (ots)

Über 28 Kilogramm Rohopium und mehr als 30.000 Euro Bargeld gingen der Kontrolleinheit Verkehrswege Anröchte vom Bielefelder Zoll bereits am Nachmittag des 06.01.2023 ins Netz. Obwohl der 39-jährige iranische Fahrzeugführer und seine 37-jährige ebenfalls iranische Beifahrerin bei der Kontrolle auf der Rastanlage Lipperland Süd der Bundesautobahn 2 die Frage nach mitgeführten Betäubungsmitteln sowie Bargeld von über 10.000 EUR verneinten, wurden die Zöllner im PKW schnell fündig. In einer im hinteren Fußraum verstauten Reisetasche und in einem silbernen Koffer im Kofferraum des Fahrzeuges befanden sich insgesamt 45 Päckchen Rohopium. Die Beamten entdeckten außerdem im Handschuhfach und in den Geldbörsen der beiden Insassen insgesamt über 31.000 Euro Bargeld. "Eine so große Menge an Drogen von der Straße zu holen ist für uns nicht alltäglich und somit ein großer Erfolg!", so Ralf Wagenfeld vom Hauptzollamt Bielefeld. Die beiden Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen und der Bielefelder Polizei übergeben. Das Bargeld und die Drogen mit einem Straßenverkaufswert von knapp 390.000 Euro wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen führt die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift vom Zollfahndungsamt Berlin im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin. Der Vorfall kann aus ermittlungstaktischen Gründen erst jetzt veröffentlicht werden.

Original-Content von: Hauptzollamt Bielefeld, übermittelt durch news aktuell