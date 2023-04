Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Keiner will nachgeben.....

Böhl-Iggelheim (ots)

Zu einem Einsatz der ungewöhnlichen Art wurden Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt am Mittwochabend gerufen. In der Schulstraße begegneten sich ein 65-jähriger Fahrradfahrer und ein 55-jähriger Pkw-Fahrer, beide aus Böhl-Iggelheim. Vor Ort stellte sich die Situation dann so da, dass die beiden Verkehrsteilnehmer seit knapp einer dreiviertel Stunde in der ein und derselben Position verharrten und keiner der beiden den anderen passieren lassen wollte, obwohl dies beiden möglich gewesen wäre. Erst nach Aufforderung der Polizei an beide Streithähne, unverzüglich zur Seite zu fahren, konnten beide ihre Fahrt fortsetzen. Beide Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Verfahren wegen Nötigung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

